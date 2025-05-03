شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكندي يعد بإطلاق أكبر تحول في الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الاقتصاد الكندي

العلاقات الكندية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - وعد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، بإطلاق أكبر تحول في الاقتصاد الكندي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.وأوضح خلال أول مؤتمر صحافي له بعد فوزه في الانتخابات، قائلًا: "سنعيش فترة رائعة للغاية بينما نصنع بأيدينا مصيرنا الاقتصادي لإنشاء اقتصاد كندي جديد".وحقّق كارني، فوزًا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة بعد حملة ركزت على التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وقال للصحافيين في أوتاوا: "انتخب الكنديون حكومة جديدة لمواجهة الرئيس ترامب وبناء اقتصاد قوي".وأضاف "بصفتي رئيسًا للوزراء، سمعت هذه الرسائل بصوت عال وواضح، وسأتابعها بجدية وحزم".وأعلن أنه سيتوجه إلى واشنطن الثلاثاء للقاء الرئيس دونالد ترامب ومناقشة الضغوط التجارية الحالية، وكذلك العلاقات الاقتصادية والأمنية المستقبلية بين البلدين.وأوضح أن حكومته ستتشكل خلال الأسبوع الذي يبدأ في الثاني عشر من مايو، وأن البرلمان المتوقف عن العمل منذ يناير، سيعود إلى الانعقاد في السادس والعشرين من مايو، وأن الملك تشارلز الثالث سيأتي بنفسه لإلقاء خطاب العرش.وأضاف أن "هذا يوضح بوضوح سيادة بلادنا"، في إشارة إلى طموحات ترامب لجعلها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.