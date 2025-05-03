شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 3 مايو 2025 في مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 3 مايو 2025 في السوق المصري مع تغيرات جذرية في حركة الذهب أمس، يأتي هذا بعدما شهد الأسبوع الماضي تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، وسجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



عيار 24: 5314.29 جنيها للجرام.

عيار 21: 4650 جنيه للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

صرحت وزارة التجارة الصينية بأن بكين تدرس عرضًا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 145%، لتشير الصين أن أي حوار يجب أن يقوم على الصدق وإزالة الرسوم الجمركية أحادية الجانب.

يأتي هذا بعد أن تراجعت المخاوف والتوترات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع أمرين يوم الثلاثاء لتخفيف آثار الرسوم الجمركية على السيارات.

وقد أدى ذلك إلى زيادة الإقبال على المخاطرة وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب لتتراجع أسعاره خلال الأسبوع بعد أن سجلت مؤخرًا مستويات تاريخية عند 3500 دولار للأونصة وسط تصاعد حالة عدم اليقين العالمية.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي اليوم بنسبة 0.3% مما ساعد الذهب على التعافي والارتفاع، وذلك قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي للقطاع الغير زراعي والذي يعد أهم التقارير عن الاقتصاد الأمريكي والتي يعتمد عليها البنك الاحتياطي الفيدرالي في رسم سياسته النقدية.