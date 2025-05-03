شكرا لقرائتكم خبر عن "المحاسبات" يوصى شركة المهندس للتأمين بتنويع ربط الودائع بالبنوك وتسجيل العقارات والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة المهندس للتأمين، بإعادة النظر في تنويع ربط الودائع لدى البنوك المختلفة، تلافيًا للمخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، يأتي ذلك بعدما رصد الجهاز أن قيمة الإيداعات الثابتة بالبنوك (مصري ودولار أمريكي) في 31 ديسمبر عام 2024 نحو 211.5 مليون جنيه تركزت في بنك قطر الوطني الأهلي بقيمة بلغت 182 مليون جنيه بنسبة 86%.

كما أوصى الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية المستقلة لشركة المهندس للتأمين في 31 ديسمبر عام 2024، بمتابعة الاستثمارات المالية بما يحقق صالح الشركة، يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز تضمن الاستثمارات المالية نحو 14.9 مليون جنيه تم تصنفيها بالقيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر، وحققت هذه الأسهم خسائر بلغت 541 ألف جنيه، ونحو 147.2 مليون جنيه تم تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل، وحققت صافي دخل (العائد على الاستثمار) 3.046 مليون جنيه، بعائد سنوي 4.28%.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة اتخاذ اللازم لتسجيل بعض العقارات الملوكة لها بفرعي المنصورة والإسكندرية، والمساحة المؤجرة لشركة الحياة بالمنصورة، وشقتين بالمعادي، بإجمالي تكلفة دفترية لهم نحو 3.8 مليون جنيه، مع العمل على الاستغلال الأمثل لوحدتي المعادي.



لفت الجهاز، إلى ضرورة العمل على خفض معدل العمولات وتكاليف الإنتاج في 31 ديسمبر عام 2024 لفروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات عن المعدل النمطي (20%) المقدر من هيئة الرقابة المالية، يأتي هذا بعدما رصد الجهاز ارتفاع جملة العمولات وتكاليف الإنتاج لتصل إلى 218.4 مليون جنيه بنسبة 28.3% من جملة الأقساط البالغة نحو 771.2 مليون جنيه، مما ساهم في ارتفاع هذا المعدل فروع السيارات التكميلي، والحريق، والحوادث والمسئوليات، والسيارات الإجباري، والداخلي، والبحري، والهندسي.