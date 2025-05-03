شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات أبريل باستثناء البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالسبت، 03 مايو 2025 12:00 ص
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 20.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 16.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.6%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.1%، وزاد قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.5%، 5.3%، على التوالي.
وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، ونما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 4.1%، 0.1%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 33.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.
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