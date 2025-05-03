شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات بالبورصة خلال جلسات أبريل باستثناء البنوك والعقارات والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 20.8%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 16.9%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 12.6%، وصعد قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.1%، وزاد قطاعا مواد البناء، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.5%، 5.3%، على التوالي.

وقفز قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 4.5%، ونما قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3.2%، كما ارتفع قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، ثم قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعا البنوك، والعقارات بنسبة 4.1%، 0.1%، على الترتيب.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 33.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.

