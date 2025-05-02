شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. أبرز ملامح ميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 والان نبدء بالتفاصيل

ميزانية ترامب المقترحة لعام 2026

أولويات ترامب في ولايته الثانية

الميزانية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - نشر الرئيس دونالد ترامب، مسودة ميزانية هي الأولى في ولايته الثانية، تلحظ زيادة كبيرة في قطاعي الدفاع والأمن الداخلي واقتطاعات كبيرة في مجالات حكومية أخرى.ترمي المسودة إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي بنسبة 22 بالمئة إلى 163 مليار دولار، تماشيًا مع جهود "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يقودها إيلون ماسك.لكن في إطار الدفع قدما بأجندة الجمهوريين في ما يتّصل بالحدود الجنوبية، قال البيت الأبيض إنه يتطلع إلى زيادات غير مسبوقة للقطاع الدفاعي التي رُصدت لها زيادة نسبتها 13 بالمئة إلى 1,01 تريليون دولار.كما رصدت زيادة للأمن الداخلي نسبتها 65 بالمئة، فيما قال مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض راس فويت في رسالة إلى الكونغرس إن مقترح الميزانية "سيؤمن أخيرًا حدودنا بالكامل".وأضاف فويت إن الميزانية المقترحة "ستزيل الفوضى التي ورثها الرئيس ترامب عن الإدارة السابقة وتعزز ضبط الحدود والدفاعات الأخرى لحماية أمريكا من غزو أجنبي".المسودة أو "الميزانية النحيلة" غالبا ما توصف بأنها قائمة أمنيات تسبق مقترحات الميزانية الكاملة التي تصدر في وقت لاحق من العام وتتطلب مصادقة الكونغرس.إلا أن الوثيقة تبين أولويات ترامب في ولايته الثانية التي يسعى فيها إلى جعل الحكومة انعكاسًا له.فيما تستهدف الكثير من الاقتطاعات ما يسميه البيت الأبيض "أيديولوجيا اليقظة (Woke)".وتتضمن قائمة كاملة بهذه التخفيضات، بما في ذلك ما يتّصل بالتنوع والنوع الاجتماعي والمناخ والمساعدات الخارجية.وانتقد كبير الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر مقترح ميزانية ترامب وندّد بما تتضمنه من خفض للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم.وجاء في بيان لشومر "لقد ولت الأيام التي كان دونالد ترامب يتظاهر فيها بأنه شعبوي. سياساته ليست أقل من هجوم شامل على الأميركيين الكادحين".



كانت أفادت وسيلة إعلام رسمية صينية بأنه خلافًا لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن واشنطن وليس بكين هي "المستعجلة" للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية، مؤكدة أن "الإدارة الأمريكية أخذت زمام المبادرة في الكثير من الاتصالات الثنائية".