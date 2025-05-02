شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية بـ5314.29 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24: 5314.29 جنيها للجرام.

عيار 21: 4650 جنيه للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.