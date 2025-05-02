شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 أمام الجنيه المصرى.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025، فى البنك المركزى المصرى عند 50.74 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.74 للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى-cib عند 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



دولار

50.74 جنيه للشراء.

50.87 جنيه للبيع.

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

دولار

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



50.89 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.



50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.