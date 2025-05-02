شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة البريطانية تغلق على ارتفاع والإسترليني ينخفض والان نبدء بالتفاصيل

البورصة البريطانية

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وتداول الجنيه مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3276) دولار أمريكي بانخفاض (0.04%).فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1741) يورو بنسبة (0.17%).إلى ذلك، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم الحمعة على ارتفاع بنسبة (1.17%).وحقق المؤشر- الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (99.55) نقطة، ليصل عند مستوى (8596.35) نقطة.