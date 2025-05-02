شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم الجمعة في التعاملات المسائية بعد تطورات عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في السوق المصري، اليوم الجمعة، بعد ارتفاع الذهب نهاية تعاملات الأسبوع، وذلك بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للذهب واستقرار سعر صرف الدولار في مصر.

أسعار الذهب اليوم الجمعة



عيار 24: 5314.29 جنيها للجرام.

عيار 21: 4650 جنيه للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل كبير بتقلبات سعر صرف الدولار على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تحركات الأسعار في الأسواق العالمية وتوجهات المستثمرين الذين يلجأون إلى الذهب كأصل آمن في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، فقد سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي ثم تراجع بقوة.

وأفاد التقرير الأسبوعي من شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كان الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار الذهب، خاصة بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125%، وقد دفع هذا الإجراء المستثمرين إلى التخلي عن الأصول عالية المخاطر والاتجاه نحو الملاذات الآمنة.

نوهت الشعبة إلى أن بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة لشهر مارس عززت التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل، مما قلل من جاذبية الأدوات ذات العائد الثابت، مؤكدة أن انخفاض تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب دفع المؤسسات الاستثمارية إلى ضخ مليارات الدولارات في الصناديق المدعومة بالمعدن النفيس، حيث تجاوزت التدفقات خلال الربع الأول من عام 2025 حاجز 21 مليار دولار.