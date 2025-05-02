شكرا لقرائتكم خبر عن مباني إدريس تطرح ONS باستثمارات 13.5مليار جنيه على مساحة 84 فدانا فى زايد الجديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة نوعية لتعزيز محفظة الشركة العقارية وتنويع استثماراتها في منطقة غرب القاهرة و تماشياً مع خطط الدولة التنموية، أعلنت شركة مباني إدريس عن إطلاق أحدث مشروعاتها فى السوق المصرية وهو مشروع "ONS" المقرر إقامته على 84 فداناً بمدينة الشيخ زايد الجديدة بغرب القاهرة وباستثمارات 13.5 مليار جنيه.



المهندس محمد إدريس



المهندس محمد إدريس

ويتميز مشروع " ONS " بالموقع الجاذب بغرب القاهرة ، حيث يقع المشروع على بُعد دقائق من المتحف المصري الكبير، وأهرامات الجيزة، وأبو الهول، ليتسم بموقع بالقرب من أهم المعالم السياحية والأثرية على مستوى العالم ، كما يتمتع بقربه من مطار سفنكس الدولي، والنيل الجديد الذي يُعد وجهة جديدة للتنزه والمعيشة الراقية، ويحاط بالمشروع مجموعة من أبرز الوجهات السكنية والتعليمية والتجارية مثل مراكز التسوق الكبري والجامعات الدولية وغيرها من المعالم التى تضمن للعميل تجارب سياحية وترفيهية وخدمية مميزة .

وقال المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس، أن الشركة حرصت على انتقاء موقع مميز بمدينة الشيخ زايد الجديدة لتنفيذ أحدث مشروعاتها فى السوق المصرية والذى يتواكب مع خطط الشركة بالتوسع و خطة الدولة التنموية حيث من المتوقع أن تشهد غرب القاهرة تنامياً فى حجم الطلب على المشروعات العقارية والسياحية والخدمية بعد الإفتتاحات المرتقبة للمتحف المصري الجديد ومطار سفنكس الدولي .

وأشار الى أن مشروع " ONS " يحيط بـه 4 شوارع ، وتم الحرص على تصميم مساحات ذكية للوحدات تتناسب مع متطلبات العملاء فى التوقيت الحالي .

وأضاف أن تواجد كبار الكيانات العقارية بالمدينة يدفع نحو التنافسية والعمل لتقديم مشروعات مبتكرة تحقق أعلى مستوي من أرضاء العملاء وكذلك أعلى العوائد الاستثمارية .

واستعانت شركة مباني إدريس بأحد أكبر المكاتب الاستشارية وهو " Alchemy Design Studio " لوضع التصميمات الهندسية للمشروع وتقديم منتج مبتكر يحقق قيمة مضافة للسوق المصرية .

وأوضح أن المشروع سيضم 1012 وحدة بمساحات ونماذج متنوعة بين الشقق التى تبدأ من غرفة واحدة والتوين والتاون هاوس والفيلات المنفصلة ، وتبدأ المساحات بالشقق من 60 حتى 200 متر مربع والفيلات من 160 حتى 297 متر مربع ، وتم الحرص على ابتكار آليات تضمن تحقيق الإستفادة القصوي من المساحات .

وأضاف أن المشروع سيضم شقق فندقية سيتم تأجيرها للأجانب كذلك فندق وذلك لمواكبة الاتجاه السياحي بالمدينة بالإضافة الى خدمات متنوعة من نادي اجتماعي ومبنى اداري وتجاري وملاعب ومسجد.

والنسبة البنائية بمشروع " ONS" لاتتجاوز 15%، وارتفاع المباني أرضي ودور أول ودور ثاني، وسيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل .

وأضاف المهندس محمد إدريس أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 4 سنوات ، على أن يتم البدء فى تسليم أول مرحلة فى 2029 .

وعن الخطط التوسعية للشركة قال رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس ، أن الشركة تستهدف ضخ 2 مليار جنيه استثمارات خلال 2025 ، منها مليار جنيه فى الإنشاءات تم ضخ 200 مليون جنيه منها خلال الربع الأول من العام الجاري ، و تحرص الشركة على تسريع معدلات التنفيذ بمشروعاتها للوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع عملاءها .

وتابع "من المستهدف تسليم مالايقل عن 300 وحدة خلال العام الجاري ، كما تتفاوض الشركة للحصول على اراض بالسادس من أكتوبر وشرق القاهرة والساحل الشمالي وأسيوط الجديدة وسيتم قريباً الأعلان عن تفاصيل مشروعات جديدة" .

وأشار الى ان الشركة أنجزت 30 % من المرحلة الأولي من مشروعها " Koun " برأس الحكمة بالساحل الشمالي بما يعكس معدلات الإنجاز السريعة بالمشروع والذى من المستهدف البدء فى تسليم وحداته فى 2027 ..

ويقع مشروع Koun على مساحة 110 فدان في الكيلو 201 طريق الإسكندرية – مطروح بالساحل الشمالي الغربي ويضم ما يزيد عن 1500 وحدة، بنماذج متنوعة تلبى جميع احتياجات العملاء حيث تبدأ الوحدات من شاليهات بغرفة واحدة حتي 3 غرف مرورًا بنماذج متنوعة من التوين والتاون هاوس والفيلات المنفصلة.

وتمتلك شركة مباني إدريس خبرات 25 عامًا من العمل فى السوق المصرية وبدأت بالعمل فى قطاع المقاولات والهندسة ثم اتجهت نحو التطوير العقاري وقدمت توليفة متنوعة من المشروعات السكنية والخدمية التجارية والإدارية والمخازن والطبية، ورسخت مبانى إدريس العديد من الرسائل الهامة بالسوق المصرية التى ترتكز على المصداقية والحفاظ على الجودة وإرضاء العملاء.



المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس



محمد إدريس

ونفذت شركة مبانى إدريس سلسلة من المشروعات العقارية المميزة فى السوق المصرية وحرصت على انتقاء المواقع المميزة وساهمت بفضل تميز مشروعاتها فى الإسراع من التنمية بالمدن الجديدة، وضمت محفظة شركة "مباني إدريس" أكثر من 8 مشروعات بغرب القاهرة منها سلسلة مشروعات جرين 1،2،3،4،5،6 " السكنية، كما أطلقت مشروع The Block. وهو مشروع تجاري وإداري ومشروع “Central Avenue” التجاري الإداري الطبي في قلب مدينة الشيخ زايد غرب القاهرة ، كما نفذت الشركة مشروعات صناعية .

ويعد أحد أبرز مشروعات مبانى إدريس مجمع "رُفيدة" الطبي في مدينة الشيخ زايد والذى أحدث نقلة نوعية فى مجال الخدمات الطبية فى المدن الجديدة ، كما أحدث طفرة بمدينة الشيخ زايد وساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات .

وعن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 2.25 % قال المهندس محمد إدريس أن القرار خطوة إيجابية لدفع القطاع العقاري لدورها فى تخفيف الأعباء المالية نسبياً عن كاهل المطورين العقاريين مطالباً بالمزيد من الاجراءات الداعمة .