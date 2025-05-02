شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية خلال شهر أبريل.. 6 شركات ترتفع بنسبة تتجاوز 50% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 6 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 50% خلال جلسات شهر أبريل الماضي، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1- المصرية للمنتجعات السياحية بنسبة 54.25% ليصل إلى مستوى 9.440 جنيه.

2- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بنسبة 56.62% ليصل إلى مستوى 138.670 جنيه.

3- العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 58.14% ليصل إلى مستوى 106.380 جنيه.

4- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بنسبة 58.16% ليصل إلى مستوى 0.688 جنيه.

5- حق اكتتاب شركة المطورون العرب القابضة-1 بنسبة 60% ليصل إلى مستوى 0.120 جنيه.

6- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 66.49% ليصل إلى مستوى 80.330 جنيه.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.