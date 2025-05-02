شكرا لقرائتكم خبر عن 177 ألف وظيفة.. تباطؤ التوظيف في أمريكا بأقل من المتوقع والان نبدء بالتفاصيل

التوظيف في أمريكا

الحكومة الفدرالية

الدمام - شريف احمد - تباطأ التوظيف في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل بينما ظل معدل البطالة مستقرًا وفقا لبيانات حكومية نُشرت الجمعة.ويأتي هذا في وقت تسعى الشركات للتكيّف مع الأشهر الأولى من ولاية دونالد ترامب الرئاسية الثانية.وأضاف أكبر اقتصاد في العالم 177 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض طفيف عن الرقم البالغ 185 ألف وظيفة في مارس، وفق بيان لوزارة العمل.ومع ذلك ظل معدل الوظائف الجديدة أعلى بكثير من متوسط توقعات السوق البالغ 130 ألف وظيفة، بحسب موقع "بريفينغ.كوم" وأعلى بقليل من متوسط الزيادة الشهرية البالغة 152 ألف وظيفة خلال الأشهر الـ12 الماضية.واستقر معدل البطالة عند 4,2% تماشيا مع التوقعات.وشملت القطاعات التي شهدت زيادة في الوظائف، الرعاية الصحية والنقل والتخزين والأنشطة المالية والمساعدة الاجتماعية.لكن وظائف الحكومة الفدرالية انخفضت بمقدار 9000 وظيفة في أبريل، ليصل إجمالي الانخفاض في عدد موظفي الحكومة منذ يناير إلى 26 ألف وظيفة، وفقا لوزارة العمل.وتواجه إدارة ترامب دعاوى قضائية، بعد محاولتها تسريح عشرات الآف الموظفين الفدراليين، في إطار حملة صارمة لخفض الإنفاق العام.وأعلنت وزارة العمل أن متوسط الأجر في الساعة ارتفع بنسبة 0,2% ليصل إلى 36,06 دولارًا في أبريل.