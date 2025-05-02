الاقتصاد

على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 02 مايو 2025 06:39 م

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 2-5-2025 أمام الجنيه المصري بكل البنوك العاملة في مصر، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 50.74 جنيه للشراء، 50.87 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 50.74 للشراء، 50.87 جنيه للبيع.

كما استقر السعر بالبنك التجارى الدولى cib عند 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية، سجل 50.74 جنيه للشراء، 50.84 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

50.74 جنيه للشراء.

50.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.89 جنيه للشراء.

50.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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