شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3985.71 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 02 مايو 2025 06:16 م
تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى.أسعار الذهب اليوم فى مصر
عيار 24: 5314.29 جنيها للجرام.
عيار 21: 4650 جنيه للجرام.
عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.
عيار 14: 3100 جنيه للجرام.
واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.
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