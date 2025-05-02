الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3985.71 جنيه

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سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3985.71 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 02 مايو 2025 06:16 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر، بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكى.  

أسعار الذهب اليوم فى مصر
 

عيار 24: 5314.29 جنيها للجرام.

عيار 21: 4650 جنيه للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

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