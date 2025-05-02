شكرا لقرائتكم خبر عن سميح ساويرس زميلى.. "أوراسكوم" تبحث عن عضو مجلس إدارة والراتب بالآلاف والان مع تفاصيل الخبر

فتحت شركة أوراسكوم للتنمية مصر-المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال سميح ساويرس- باب الترشح لشغل عضوية مجلس إدارة الشركة، وأتاحت للراغبين تقديم أوراقهم للإدارة القانونية بمقر الشركة بأبراج "ساويرس" على كورنيش النيل، بحد أقصى يوم الإثنين الموافق 5 مايو الجاري.

وحددت الشركة شروط ومستندات الترشيح لشغل عضوية مجلس الإدارة، وهي (أصل صحيفة الحالة الجنائية (حديث)، وصور من شهادات الخبرة والمؤهلات الحاصل عليها والتي تؤهله لشغل عضوية المجلس، وأصل شهادة برتستو وعدم صدور أحكام إفلاس (حديث)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب (صورة المؤهل الدراسي)، وخطاب موجه للشركة بالترشيح، وشهادات الخبرة، والسيرة الذاتية، وإقرار بعدم صدور جزاءات تأديبية من البورصة أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما حدد شروط للراغبين في الترشح أن يتوافر فيهم 9 شروط وهي الجدارة والصلاحية الفنية والصفات القيادية اللازم توافرها في أعضاء مجلس الإدارة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار الإفلاس خلال الخمس سنوات السابقة، وذلك ما لم يكن قدر إليه اعتباره، ويشترط أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاية المهنية ممن تتوفر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم، بما يمكنه ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

كما تضمنت الشروط القدرة على القيادة والتمتع بمهارات قيادية، والكفاءة وتوافر المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العلمية ذات الصلة بأنشطة الشركة، والقدرة على التوجيه وسرعة اتخاذ القرار والإلمام بالمتطلبات الفنية اللازمة للعمل والتخطيط والرؤية، والقدرة على تقديم مساهمات هامة وفورية في المناقشات واتخاذ القرارات في المجلس، والقدرة على تخصيص الوقت والجهد الكافيين لأداء المهام بصفته عضو مجلس الإدارة، ويشترط ألا يشغل عضو مجلس الإدارة عضوية شركة تعمل في نفس نشاط الشركة.

ومن المقرر أن يختار عضو مجلس الإدارة الجديد لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، يوم الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم الأحد 11 مايو الجاري، وستشهد مناقشة النظر في تأسيس شركة تابعة ويتمثل غرضها في ممارسة النشاط الرياضي، وذلك ليتم نقل ملكية ناد الجونة إلى الشركة المزمع تأسيسها.

ويضم آخر تشكيل لمجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر كل من محمد سامي سعد زغلول (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي)، وعمر الحمامصي (عضو منتدب ورئيس تنفيذي)، وأشرف سوريال نسيم (عضو مجلس إدارة تنفيذي)، ورضا فرحات (عضو مجلس إدارة غير تنفيذي)، وكل من هشام زعزوع، وعمرو بدر، ولمياء كامل، وليلى حسني.

وتمنح شركة أوراسكوم للتنمية مصر، رواتب وبدلات بالآلاف لأعضاء مجلس الإدارة وكبار المديرين بالشركة، إذ سبق أن أقرت عمومية للشركة، الموافقة على تخصيص نسبة 2% من إجمالي أسهمها المصدرة لتطبيق نظام الإثابة والتحفيز عن طريق الوعد ببيع بعض أسهم الشركة لصالح (الأعضاء التنفيذيين، الأعضاء المنتدبين، رؤساء القطاعات ونوابهم، المديرين العموم، مديرو الصف الأول، الموظفين بالشركة أو شركاتها التابعة) ممن يقع عليهم الاختيار من قبل لجنة الإشراف واعتمادها من مجلس إدارة الشركة.

وتمتلك شركة أوراسكوم للتنمية مصر، مشروعات سكنية وسياحية ضخمة، بإجمالي مساحة 50.25 مليون متر مربع و24 فندقًا بإجمالي 4932 غرفة في الجونة وطابا ومكادي والفيوم، بالإضافة إلى مشروع في أكتوبر.