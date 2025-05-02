شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع سعر الذهب إلى 4770 جنيها لعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهد اليوم الجمعة 2-5-2025 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع سعر الذهب، وسجل عيار 24 حوالي 5455 جنيها، وعيار 21 سجل 4770 جنيها، وعيار 18 سجل 4088.5 جنيه، ولقاء وزير البترول مع رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية، والوفد المرافق له، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصرى ومجالات التعاون المحتملة.

وزير البترول: مؤسسة كورية تبحث فرص الاستثمار بالقطاع فى مصر

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور دونج ساب كيم رئيس مؤسسة البترول الوطنية الكورية، والوفد المرافق له، حيث تم بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصرى ومجالات التعاون المحتملة فى ظل رغبة المؤسسة الكورية فى تعميق التعاون مع مصر فى مجال البترول والغاز وبحث فرص زيادة استثماراتها في مصر في ضوء الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة البحث عن البترول وإنتاجه.

وخلال اللقاء أعرب "بدوى"، عن ترحيبه برغبة المؤسسة الكورية فى بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول فى مصر، مؤكداً أن القطاع يمتلك القدرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروعات الضخمة بمستويات عالمية.

وتطرق اللقاء إلى امكانية تبادل الخبرات بين الجانبين وتوفير برامج تدريبية من الجانب الكورى لكوادر قطاع البترول فى مجالات عديدة.

الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن 5" بمدينة غرب قنا، اعتبارًا من يوم الأحد 4 مايو، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الثلاثاء 13 مايو، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز المدينة.

قال المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة غرب قنا، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بمنطقة الحي المتميز بالمجاورة 4 من 96 : 140، يوم الأحد 4/5/2025، والقطع من 141 : 185، يوم الإثنين 5/5/2025، والقطع من 186 : 230، يوم الثلاثاء 6/5/2025، والقطع من 231 : 275، يوم الأربعاء 7/5/2025، والقطع من 276 : 318، يوم الأحد 11/5/2025.

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، حالة من التعافي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بانتعاش في الأسعار العالمية بعد تراجع استمر ثلاثة أيام، ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب حذر من جانب المستثمرين المحليين، بعد أن هبط الذهب في السوق المصرية لأدنى مستوياته في أسبوع.

وسجل سعر الذهب عيار 24 حوالي 5455 جنيها، وعيار 21 سجل 4770 جنيها، وعيار 18 سجل 4088.5 جنيه، وعيار 14 سجل 3180 جنيها، والجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

وكان سعر الذهب قد أغلق تعاملات أمس عند 4640 جنيهًا بعد أن لامس مستوى 4620 جنيهًا، وهو الأدنى منذ أسبوعين، قبل أن يقلص خسائره تدريجيًا.