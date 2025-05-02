شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أحداث جوهرية ينتظرها مساهمو البورصة أبزرها عمومية العروبة للسمسرة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 7 أحداث جوهرية خلال الأسبوع الجاري، ما بين انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركات العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، وبي انفستمنتس القابضة، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، والنصر للأعمال المدنية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وتوزيع شركتي المهندس للتأمين، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي توزيعات أرباح.

تبدأ أحداث البورصة، غدًا الأحد، بانتهاء الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال شركة المهندس للتأمين، على أن يبدأ توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.42857 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين.

ويوم الإثنين 5 مايو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي العربية لمنتجات الألبان-آراب ديري باندا، وبي انفستمنتس القابضة، للنظر في اعتماد نشاط الشركتين ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات، وما بين توزيع أرباح شركات مقيدة.

ويوم الأربعاء الموافق 7 مايو، تقعد الجمعية العامة العادية لشركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، والنصر للأعمال المدنية، وتنظر الشركتين نفس البنود السابقة، بجانب ذلك تنظر الشركة الأولى اعتماد بيع مساحة قدرها 8350 متر مربع من أرض سمالوط، وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

ويختتم الأسبوع بانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، وتنظر استمرارية الشركة بالرغم من تجاوز الخسائر أكثر من نصف حقوق المساهمين.

