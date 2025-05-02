شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف سعر الذهب اليوم بعد تغيرات فى عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، تطورات سعر الذهب في السوق المصري، بعد ارتفاعًا في نهاية تعاملات الأسبوع، وذلك بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية للذهب واستقرار سعر صرف الدولار.

ووفقًا لبيانات سوق الذهب، سجلت أسعار البيع في محلات الصاغة (بدون احتساب قيمة المصنعية) القيم التالية:

أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5314.29 جنيه للجرام.

عيار 21: 4650 جنيها للجرام.

عيار 18: 3985.71 جنيه للجرام.

عيار 14: 3100 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 37,200 جنيه، بينما سجل سعر الأونصة نحو 165,274 جنيه، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الاتجاه الصعودي لمؤشر أسعار الذهب العالمي، الذي وصل إلى حوالي 3237.93 دولار، مع ثبات سعر دولار الصاغة عند 51.04 جنيه.