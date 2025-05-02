شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للفنادق: 76% نسبة إشغال فندق النيل ريتز كارلتون خلال أول 3 شهور من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

سجل متوسط نسب الإشغال بفندق النيل ريتز كارلتون، نسبة 76% خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2025، محققًا إيرادات بلغت 471.7 مليون جنيه مقابل 425.6 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 46.1 مليون جنيه بنسبة نمو 10.8%، ومقارنة مع 393.4 مليون جنيه مستهدفة هذا الربع بزيادة بقيمة 78.4 مليون جنيه بنسبة نمو 19.92%، وفق بيانات شركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للبورصة.

ووفق التقرير، وزعت إيرادات فندق النيل ريتز كارلتون ما بين إيرادات الفندق وبلغت 294.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2025، مقابل 313.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بانخفاض بقيمة 18.6 مليون جنيه بنسبة انخفاض 5.9%، ومقارنة مع 281.3 مليون جنيه مستهدفة هذا الربع بزيادة بقيمة 13.3 مليون جنيه بنسبة نمو 4.73%.

وبلغت إيرادات كازينو الألعاب 177.1 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2025، مقابل 112.4 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 64.7 مليون جنيه بنسبة نمو 57.5%، ومقارنة مع 122.1 مليون جنيه مستهدفة هذا الربع بزيادة بقيمة 65.1 مليون جنيه بنسبة نمو 58%.

وحقق فندق سفير دهب، إيرادات بلغت 11.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2025، مقابل 444 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بزيادة بقيمة 10.8 مليون جنيه بنسبة نمو 2422%، ومقارنة مع 8.3 مليون جنيه مستهدفة هذا الربع بزيادة بقيمة 2.9 مليون جنيه بنسبة نمو 34.96%.

وتملك شركة مصر للفنادق، فندقي "النيل ريتز كارلتون"، وتم افتتاحه في 12 أكتوبر عام 2015 بميدان التحرير، وفندق "سفير دهب ريزورت" بمحافظة جنوب سيناء، بجانب ذلك لديها حصصًا متنوعة في شركات أبو ظبي للاستثمارات السياحية، ومصر أسوان للسياحة، ورواد الواحات للتنمية السياحية، ومصر سيناء للسياحة.