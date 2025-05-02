شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: 5455 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4088.5 جنيه

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا



يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.