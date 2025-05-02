شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليار جنيه صافى مبيعات المستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت تعاملات المصريين نسبة 90.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 3.6%، والعرب على 6.1%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 732.7 مليون جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 758.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 89.4% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 5.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 2.276 مليار جنيه، كما سجل العرب صافي بيع بنحو 515.7 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل الماضي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.8% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 33.1 مليار جنيه خلال جلسات شهر أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.307 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.6 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.4%.