شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بالسوق المصرى ترتفع بدعم من الأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الجمعة ، بالتزامن مع تعافي الأسعار العالمية بعد موجة هبوط استمرت ثلاثة أيام ، يأتي هذا الصعود وسط ترقب من جانب المستثمرين، خاصة بعد أن تراجعت الأسعار محليًا إلى أدنى مستوى لها في أسبوع.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5455 جنيهًا

عيار 21: 4770 جنيهًا

عيار 18: 4088.5 جنيه

عيار 14: 3180 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38160 جنيهًا



وكان الذهب قد اختتم تعاملات أمس على سعر 4640 جنيهًا لعيار 21، بعدما تراجع إلى 4620 جنيهًا، وهو أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، قبل أن يبدأ في تعويض خسائره تدريجيًا.

وتأثرت السوق المحلية بتحركات أونصة الذهب في البورصات العالمية، التي صعدت بنسبة 0.6% اليوم لتسجل نحو 3258 دولارًا، بعد أن هبطت أمس إلى 3201 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ أسبوعين، بحسب بيانات جولد بيليون.

وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب المحلية كانت قد تراجعت مؤخرًا من أعلى مستوى تاريخي عند 4965 جنيهًا لعيار 21، في ظل عمليات تصحيح بالسوق، إلا أن استقرار سعر صرف الدولار نسبيًا، إلى جانب الصعود العالمي للذهب، ساهما في دعم الأسعار محليًا.

ويرى بعض المتعاملين أن السوق يحاول حاليًا كسر حاجز المقاومة النفسية والفنية عند مستوى 4700 جنيه لعيار 21، مما قد يمنح الذهب زخمًا صعوديًا جديدًا في حال تجاوزه بنجاح.