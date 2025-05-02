شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات على أسعار فولفو XC60 فى السوق المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة " عز العرب " وكلاء العلامة السويدية " فولفو " في مصر بعمل تخفيضات كبيرة علي طرازات " فولفو " تحديدا طراز XC60 Essential الذي يتم تقديمها حاليا بسعر 3,590,000 جنيه، بدلا من 3 مليون و 700 ألف جنيه .



وXC60 Ultimate جاءت بسعر 3,950,000 جنيه، بدلا من 4 مليون و 250 ألف جنيه .



في حين يبلغ سعرالنسخة " بلاك ايديشن - XC60 Black Edition " نحو 4,150,000 جنيه.

حصلت السيارة على منظومة B5 المكونة من محرك 2000 سي سي مدعم بوحدة كهربائية 48 فولت لتوليد قوة إجمالية 249 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، بينما يستغرق التسارع من الصفر إلى 100 كم/س 6.9 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 180 كم/س

الجدير بالذكر أن هذه العروض الخاصة تأتي في إطار التزام Volvo المستمر بتقديم أفضل تجربة لعملائها، الذين يشكلون دائمًا محور تركيزها ، حيث تؤمن Volvo بأن نجاحها المستمر يعتمد على فهم احتياجات عملائها وتلبيتها بأعلى مستويات الجودة والابتكار .