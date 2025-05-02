شكرا لقرائتكم خبر عن 62.51 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن قالت الصين إنها مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، مما عزز الآمال في توقف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا أو 0.6% إلى 62.51 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتًا أو 0.6 % إلى 59.62 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم، إن الولايات المتحدة اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لفتح حوار مع بكين.

وتأثرت أسعار النفط بشدة في الأسابيع الماضية بالمخاوف من أن اتساع الحرب التجارية قد يدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ويقلص الطلب على النفط، في وقت تستعد فيه مجموعة أوبك+ لرفع الإنتاج.