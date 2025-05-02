شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.275 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، ارتفاعا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 سعر 40.350 ريال مقارنة بـ40 ريالًا أمس، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان

عيار 24 سجل 40.350 ريال

عيار 22 سجل 37.000 ريال

عيار 21 سجل 35.300 ريال

عيار 18 سجل 30.275 ريال

عيار 14 سجل 23.550 ريال

عيار 12 سجل 20.175 ريال

الاونصة 1255.175 ريال



الجنيه الذهب 282.475 ريال

الأونصة بالدولار3259.98 دولار



واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.



ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.