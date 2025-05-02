شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18 بـ30.275 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ حسام الشقويرىالجمعة، 02 مايو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان، ارتفاعا طفيفًا مقارنة بأسعار أمس، وسجل عيار 24 سعر 40.350 ريال مقارنة بـ40 ريالًا أمس، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان
عيار 24 سجل 40.350 ريال
عيار 22 سجل 37.000 ريال
عيار 21 سجل 35.300 ريال
عيار 18 سجل 30.275 ريال
عيار 14 سجل 23.550 ريال
عيار 12 سجل 20.175 ريال
الاونصة 1255.175 ريال
الجنيه الذهب 282.475 ريال
الأونصة بالدولار3259.98 دولار
واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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