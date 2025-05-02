شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بالسوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية، حالة من التعافي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بانتعاش في الأسعار العالمية بعد تراجع استمر ثلاثة أيام، ويأتي هذا الارتفاع وسط ترقب حذر من جانب المستثمرين المحليين، بعد أن هبط الذهب في السوق المصرية لأدنى مستوياته في أسبوع.

سعر الذهب اليوم في مصر:

عيار 24 يسجل 5455 جنيها.

* عيار 21 يسجل 4770 جنيها

* عيار 18: سجل 4088.5 جنيه.

* عيار 14: سجل 3180 جنيها.

الجنيه الذهب يسجل 38160 جنيهًا.

وكان سعر الذهب قد أغلق تعاملات أمس عند 4640 جنيهًا بعد أن لامس مستوى 4620 جنيهًا، وهو الأدنى منذ أسبوعين، قبل أن يقلص خسائره تدريجياً.

وتأثر السوق المحلي بشكل مباشر بحركة سعر أونصة الذهب عالميًا، والتي ارتفعت اليوم بنسبة 0.6% لتتداول قرب مستوى 3258 دولار للأونصة، بعد أن سجلت في جلسة الأمس أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 3201 دولار، وفق جولد بيليون.



يُذكر أن أسعار الذهب المحلية تأثرت مؤخرًا بتراجع حاد من أعلى مستوى تاريخي لها عند 4965 جنيهًا لعيار 21، وسط عمليات تصحيح في السوق، إلا أن الارتفاع العالمي وهدوء حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ساعد على استقرار السعر المحلي نسبيًا.

ويرى متعاملون في السوق أن تحركات الذهب الحالية تشير إلى محاولات لاكتساب زخم صاعد جديد، خصوصًا إذا نجح السعر المحلي في تجاوز مستوى 4700 جنيه، الذي يمثل حاليًا مقاومة نفسية وفنية قوية.