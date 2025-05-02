الذهب عند 3240.34 دولارًا يتجه لأسوأ أسبوع منذ فبراير بانخفاض 2%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تتجه أسعار الذهب اليوم، لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهرين وسط تراجع الطلب على الملاذ الآمن نتيجة لانحسار التوترات التجارية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند (3240.34) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجع المعدن النفيس بأكثر من %2 منذ مطلع الأسبوع وحتى الآن، في أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر فبراير، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.8 %) إلى (3248.80) دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى،ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (32.47) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (0.8 %) إلى (966.08) دولارًا، وصعد البلاديوم (0.3 %) إلى (943.50) دولارًا.

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