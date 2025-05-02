ارتفاع أسعار النفط مع بداية التداولات الآسيوية.. خام برنت عند 62.51 دولارًا وغرب تكساس عند 59.62 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن أبدت الصين استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (62.51) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (59.62) دولارًا للبرميل.

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