شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع مع بداية ساعات التداول الآسيوية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن أبدت الصين استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (62.51) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (59.62) دولارًا للبرميل.