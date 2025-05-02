الاقتصاد

أسعار النفط ترتفع مع بداية ساعات التداول الآسيوية اليوم

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط في ساعات التداول الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، بعد أن أبدت الصين استعدادها لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (62.51) دولارًا للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (38) سنتًا أو (0.6) بالمئة إلى (59.62) دولارًا للبرميل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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