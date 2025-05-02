شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 4686 مكتب بريد بنهاية 2024.. و23 ألفا متوسط السكان المخدومين بكل مكتب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية في مصر إلى 4686 مكتبًا بنهاية الربع الأخير من عام 2024 "الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر"، مقارنةً بنحو 4563 مكتبًا خلال نفس الفترة من عام 2023، وذلك بمعدل نمو سنوي بلغ 2.7%.

وأوضحت الوزارة أن متوسط عدد السكان المخدومين بكل مكتب بريد شهد تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغ نحو 23.315 مواطنًا بنهاية الفترة المشار إليها في 2024، مقارنةً بنحو 53.623 مواطنًا خلال نفس الفترة من عام 2023.

تعد مكاتب البريد الحكومية إحدى الركائز الأساسية في تقديم الخدمات الحكومية والمالية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والنائية.

وقد شهدت السنوات الأخيرة جهودًا حثيثة من جانب الهيئة القومية للبريد لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات، من خلال التوسع الجغرافي، وميكنة العمليات، وتحديث المكاتب، وتقديم خدمات الشمول المالي، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول نحو مجتمع رقمي شامل.

ويأتي هذا التوسع في ضوء استراتيجية الوزارة بتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية، ودعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل يعزز الكفاءة ويوفر الوقت والجهد للمستخدمين.