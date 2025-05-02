شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاض كبير أمس.. سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 2 مايو 2025، مع تسجيل استقرار مستهل تعاملات اليوم، حيث فقد جرام الذهب من عيار 21 نحو 120 جنيهاً أمس.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24: 5297 جنيهاً

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3972 جنيهاً

عيار 14: 3090 جنيهاً

الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

وجاء هذا الهبوط الحاد بالتزامن مع تراجع سعر الأونصة عالمياً بنسبة تقارب 2%، في ظل مؤشرات إيجابية على إمكانية تهدئة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما انعكس مباشرة على الأسواق المحلية.

أما على المستوى العالمي، فقد انخفض سعر الأونصة إلى حوالي 3215 دولاراً، وهو ما ساهم في كسر موجة الصعود التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأسابيع الماضية.

ويرى محللون أن أسعار الذهب في مصر ستبقى رهناً للتقلبات العالمية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المستقرة، وتظل الأسواق تراقب أي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات المستثمرين، لا سيما تلك المتعلقة بالعلاقات التجارية بين القوى الكبرى.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



