شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة يتلقى 60 إخطارا للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية بنهاية 2024.. انفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن تطور الإخطارات التى وردت الى الجهاز خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر ديسمبر عام 2024.

وقالت بيانات الجهاز بالانفوجراف، إن إجمالى الاخطارات التي وردت الى الجهاز بلغت 60 اخطارا موزعة بين 28 إخطار يخضع لاجراءات عادية، و32 اخطارا يخضع للاجراءات المسبقة، كما أن هناك 26 موافقة صدرت لصالح الإخطارات التي خضعت للإجراءات العادية، بالإضافة إلى 29 موافقة صدرت لصالح الاخطارات التي خضعت للاجراءات المسبقة باجمالى نحو 55 موافقة.

وأوضح حماية المنافسة، أن عدد الاخطارات التي الواردة مقسمة وفقا إلى نوع القرار خلال نفس الفترة، موزعة بواقع 87٪ موافقة، بالإضافة إلى عدم اختصاص بنسبة 11٪، وموافقة مشروطة بنسبة 2٪.



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