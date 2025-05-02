شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجنيه الذهب بـ37080جنيها والان مع تفاصيل الخبر

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.



أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5297 جنيهاً

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3972 جنيهاً

عيار 14: 3090 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.