الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجنيه الذهب بـ37080جنيها

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سعر الذهب اليوم الجمعة 2 مايو 2025 الجنيه الذهب بـ37080جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 02 مايو 2025 02:00 ص

تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة فى مصر.


أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5297 جنيهاً
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3972 جنيهاً
عيار 14: 3090 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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