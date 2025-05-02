شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 2 مايو 2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي تطورا ملحوظا أمام الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 2 مايو 2025، بالبنك المركزى المصرى 50.73 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء و50.84 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

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