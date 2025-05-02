شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ساهمت حوافز قطاع البترول فى جذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر؟ والان مع تفاصيل الخبر

تهدف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.

وفى هذا الإطار شهد قطاع البترول نجاحات في زيادة التعاون مع الشركات العالمية للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف وذلك من خلال تقديم حوافز لجذب الاستثمار وتسويق المناطق البكر عالية المخاطر في ظل التحديات التي تواجهها الشركات في تلك المناطق.

كما تم التوافق على تطوير نظام الاتفاقيات البترولية لزيادة تنافسية النظام المطبق في مصر ، مما يساهم في تشجيع الشركاء على ضخ الاستثمارات مع تحقيق عائد اقتصادي مناسب يشجع على استكمال وزيادة عمليات البحث والتنمية بتلك المناطق البكر. مع اخذ الموافقات اللازمة فى هذا الشأن من اجهزة الدولة المعنية.

وفي إطار ذلك تم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الاولي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" وشركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد وكانت كالتالى:

1- لوضع الأسس اللازمة لتطوير نظام الاتفاقيات في حالة تحقيق شركة اكسون موبيل ايجيبت ابستريم ليمتد نتائج إيجابية بمنطقتي كايرو البحرية ومصري البحرية بالبحر المتوسط والتي فازت بهما الشركة في نوفمبر 2023 .

2-حيث أن هذا سيكون حافزاً للشركة في إعداد خطة تنمية متكاملة لتلك المناطق في حالة وجود نتائج إيجابية للحفر الاستكشافي بهما.

3-خاصة وأن الشركة قد انتهت من إجراء مسح سيزمي ثلاثي البعاد لمساحة حوالي 11 ألف كيلو متر مربع وحاري تقييم تلك البيانات تمهيداً للبدء في برامج الحفر الاستكشافي.

4-ومن الجدير بالذكر ان الاتفاق سيكون حافز للشركات في تنفيذ العمليات الاستكشافية بشكل جدى، كما سيتيح تقاسم الحكومة والشركات للمكاسب المتوقعة في حالة تحقيق اكتشافات كبيرة وتحقق أرباح اكبر من المتوقع ووضع نصيب الحكومة في نطاق مقارب للسوق العالمي، هذا ولا تدخر الوزارة جهداً نحو تقديم كافة الدعم اللازم للشركات الجادة في ضخ استثمارات جديدة في إطار سعي الوزارة إلى زيادة حجم الإنتاج وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المُختلفة .