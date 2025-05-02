الاقتصاد

انخفاض أسعار الذهب 2.9% وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الدولار

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واس - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب في العقود الآجلة تراجعًا حادًا، يوم الخميس، بنسبة 2.9% إلى 3210 دولارات للأوقية، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة.
وتأثر الذهب بسبب التفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية محتملة أعلنت عنها الولايات المتحدة مع دول مثل الهند واليابان، إلى جانب ارتفاع الدولار بنسبة 0.8% ونقص السيولة بسبب عطلة في الصين.
تراجع الذهب بالمعاملات الفورية (متداولة)
الذهب - متداولة
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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