شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب 2.9% وسط تفاؤل تجاري وارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب في العقود الآجلة تراجعًا حادًا، يوم الخميس، بنسبة 2.9% إلى 3210 دولارات للأوقية، مسجلة أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، لتواصل انخفاضها للجلسة الثالثة.وتأثر الذهب بسبب التفاؤل بشأن اتفاقيات تجارية محتملة أعلنت عنها الولايات المتحدة مع دول مثل الهند واليابان، إلى جانب ارتفاع الدولار بنسبة 0.8% ونقص السيولة بسبب عطلة في الصين.