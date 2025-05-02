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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أقفلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت على ارتفاع، في ختام تعاملات الخميس.
وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا 33.25 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 5602.31 نقطة،
وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي 70.05 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 40739.41 نقطة.
وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا 33.25 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 5602.31 نقطة،
بورصة وول ستريتالمؤشر "ناسداك" المجمع 254.04 نقطة أو 1.46 بالمئة إلى 17700.38 نقطة.
وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي 70.05 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 40739.41 نقطة.