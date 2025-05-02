شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أقفلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت على ارتفاع، في ختام تعاملات الخميس.وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا 33.25 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 5602.31 نقطة،المؤشر "ناسداك" المجمع 254.04 نقطة أو 1.46 بالمئة إلى 17700.38 نقطة.وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي 70.05 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 40739.41 نقطة.