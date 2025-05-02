الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقفلت مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت على ارتفاع، في ختام تعاملات الخميس.
وأغلق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مرتفعًا 33.25 نقطة بما يعادل 0.60 بالمئة إلى 5602.31 نقطة،
مؤشرات الأسهم الأمريكية - وكالات

بورصة وول ستريت

المؤشر "ناسداك" المجمع 254.04 نقطة أو 1.46 بالمئة إلى 17700.38 نقطة.
وتقدم المؤشر "داو جونز" الصناعي 70.05 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 40739.41 نقطة.
بورصة وول ستريت (وكالات)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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