شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على متوسطات أسعار الغاز المسال بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

انخفض المتوسط الشهرى للسعر الفورى للغاز الطبيعي المسجل فى مركز هنرى بالسوق الأمريكي خلال شهر مارس 2025 إلى 4.12 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك وفقا لتقرير التطورات البترولية في الأسواق العالمية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك ".



متوسطات



وأشار التقرير، إلى انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر فبراير 2025 بمقدار 0.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، انخفاض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في كوريا الجنوبية بمقدار 0.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى نحو 10.69 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وتابع التقرير، كما انخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في تايوان بمقدار 0.59 مليون وحدة حرارية بريطانية ليصل إلى حوالي 10.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وانخفض متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.79 مليون وحدة حرارية بريطانية ليبلغ 10.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.