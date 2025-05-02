شكرا لقرائتكم خبر عن الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن صندوق الاستثمارات العامة إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 4.7 مليار ريال تقريبًا)، وسيجري توجيه عائدات الطرح المقوم بالدولار لأغراض الصندوق العامة.

وتجاوزت نسبة التغطية 6.5 ضعف إجمالي الإصدار، في حين وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب إلى أكثر من 9 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 33.7 مليار ريال تقريبًا).

ويبلغ أجل الصكوك في هذا الطرح 7 سنوات، وستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن ضمن برنامج الصكوك الدولية لصندوق الاستثمارات العامة.

الطلب المرتفع من المستثمرين الدوليين

وقال أحمد الربيعان، مدير الأسواق العامة في الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: "يعكس الطلب المرتفع من قبل المستثمرين الدوليين على طرح الصكوك الجديد، قوة التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة، ودوره الأساسي كمحرك للتحول الاقتصادي في المملكة، ويشكل الطرح استمرارًا لاستراتيجية الصندوق التمويلية القوية والمتنوعة، التي تحظى بدعم كبير من المستثمرين الدوليين.



وتشمل استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التمويلية طويلة الأجل مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية، بما في ذلك برنامجي الصكوك والسندات، إلى جانب تمويل بهيكلية المرابحة وتسهيلات ائتمانية دوارة.

ويحمل الصندوق تصنيفًا ائتمانيًا عند الفئة Aa3 مع نظرة مستقبلية "مستقرة" من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز (Moody’s)، كما يحمل تصنيفا من فئة A+ من وكالة "فيتش" مع نظرة "مستقرة".