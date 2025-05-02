الاقتصاد

10 آلاف و565 مركبة فى مبيعات السيارات بزيادة 42.8%؜ خلال فبراير

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10 آلاف و565 مركبة فى مبيعات السيارات بزيادة 42.8%؜ خلال فبراير

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أمانى سمير

الجمعة، 02 مايو 2025 12:00 ص

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن ارتفاع مبيعات سوق السيارات في مصر خلال فبراير الماضى بنسبة 42.8% لتسجل 10 آلاف و565 مركبة، مقابل 7 آلاف و397 وحدة فى الشهر ذاته من 2024.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة “الملاكي” نموًا بنسبة 39.2% لتصل إلى 8 آلاف و148 مركبة، مقابل 5 آلاف و852 وحدة.

وارتفعت مبيعات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 18.7% لتصل إلى 616 وحدة، مقارنة بنحو 519 مركبة.

وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 75.5% لتسجل 1801 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 1026 مركبة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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