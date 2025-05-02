شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف و565 مركبة فى مبيعات السيارات بزيادة 42.8%؜ خلال فبراير والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير "أميك" مجلس معلومات سوق السيارات، عن ارتفاع مبيعات سوق السيارات في مصر خلال فبراير الماضى بنسبة 42.8% لتسجل 10 آلاف و565 مركبة، مقابل 7 آلاف و397 وحدة فى الشهر ذاته من 2024.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب الخاصة “الملاكي” نموًا بنسبة 39.2% لتصل إلى 8 آلاف و148 مركبة، مقابل 5 آلاف و852 وحدة.

وارتفعت مبيعات «الأتوبيسات» بمختلف فئاتها بنسبة 18.7% لتصل إلى 616 وحدة، مقارنة بنحو 519 مركبة.

وصعدت مبيعات الشاحنات بمختلف فئاتها بنسبة 75.5% لتسجل 1801 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 1026 مركبة.