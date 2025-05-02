شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عاصف فى سوق الذهب.. انخفاض كبير فى سعر الأونصة وعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب : إسلام سعيدالخميس، 01 مايو 2025 11:00 م
خسرت أونصة الذهب قمتها بأكثر من 80 دولارا في التداولات الفورية مع عمليات بيع كبيرة فى المعدن النفيس مع الاتجاه نحو المخاطرة وشراء الأسهم والأصول الأخرى.
وننشر سعر الذهب في مصر اليوم عقب تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث فقد عيار 21 أكثر من 120 جنيهاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
الانخفاض جاء نتيجة تراجع سعر الأونصة عالمياً، مدفوعاً بأخبار إيجابية قد تلوح في الأفق بشأن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقد استقرت الأسعار عند المستويات التالية:
عيار 24: 5297 جنيهاً
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3972 جنيهاً
عيار 14: 3090 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً
سعر الأونصة عالمياً هبط 2% تقريباً، ليبلغ حوالي 3215 دولاراً، وهو ما أثر بشكل مباشر على السوق المحلي نظراً للعلاقة القوية بينهما.
أن الأسعار في مصر ستظل متأثرة بشكل كبير بالتحركات العالمية في الفترة المقبلة. وتراقب الأسواق عن كثب أي مستجدات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي الدوليين، خاصة مع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار المتعلقة بالعلاقات التجارية الكبرى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز