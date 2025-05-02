شكرا لقرائتكم خبر عن يوم عاصف فى سوق الذهب.. انخفاض كبير فى سعر الأونصة وعيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

خسرت أونصة الذهب قمتها بأكثر من 80 دولارا في التداولات الفورية مع عمليات بيع كبيرة فى المعدن النفيس مع الاتجاه نحو المخاطرة وشراء الأسهم والأصول الأخرى.

وننشر سعر الذهب في مصر اليوم عقب تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث فقد عيار 21 أكثر من 120 جنيهاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

الانخفاض جاء نتيجة تراجع سعر الأونصة عالمياً، مدفوعاً بأخبار إيجابية قد تلوح في الأفق بشأن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.



وقد استقرت الأسعار عند المستويات التالية:

عيار 24: 5297 جنيهاً

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3972 جنيهاً

عيار 14: 3090 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

سعر الأونصة عالمياً هبط 2% تقريباً، ليبلغ حوالي 3215 دولاراً، وهو ما أثر بشكل مباشر على السوق المحلي نظراً للعلاقة القوية بينهما.



أن الأسعار في مصر ستظل متأثرة بشكل كبير بالتحركات العالمية في الفترة المقبلة. وتراقب الأسواق عن كثب أي مستجدات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي الدوليين، خاصة مع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار المتعلقة بالعلاقات التجارية الكبرى.