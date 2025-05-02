شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجارى الدولى" يتصدر شركات البورصة الأكثر تداولًا خلال أسبوع بـ734 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 9.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 734.3 مليون جنيه، يليه سهم "مجموعة أى أف جى القابضة" بحجم تداول بلغ 21.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 635.4 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 11 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 564.3 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 66.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 454.4 مليون جنيه، ثم "بلتون القابضة" بحجم تداول 181 مليون ورقة، وقيمة تداول 401.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 15.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 374.8 مليون جنيه، ثم "العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا" بحجم تداول 78.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 363.9 مليون جنيه، ثم "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول 44.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 363 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "راية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 118.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 345 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "أوراسكوم المالية" بحجم تداول بلغ 738.3 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 338.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.



