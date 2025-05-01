شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالخميس، 01 مايو 2025 10:00 م
يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24: 5297 جنيهاً
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3972 جنيهاً
عيار 14: 3090 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.
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