الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 1مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الخميس 1مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1مايو 2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ5297 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 01 مايو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس  في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5297 جنيهاً
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3972 جنيهاً
عيار 14: 3090 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً


وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements