شكرا لقرائتكم خبر عن لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وتباين أداء الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الجنيه الإسترليني

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.04 %).وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (3.62) نقاط، ليصل عند مستوى (8498.47) نقطة.سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3273) دولار أمريكي، بانخفاض (0.42%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1768) يورو بنسبة (0.02%).