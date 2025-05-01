الاقتصاد

لندن.. ارتفاع البورصة البريطانية وتباين أداء الجنيه الإسترليني

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتس 100) اليوم على ارتفاع بنسبة (0.04 %).
وحقق المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- مكاسب تعادل (3.62) نقاط، ليصل عند مستوى (8498.47) نقطة.

الجنيه الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني اليوم انخفاضًا مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاعًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".
وجرى تداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند (1.3273) دولار أمريكي، بانخفاض (0.42%)، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى (1.1768) يورو بنسبة (0.02%).
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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