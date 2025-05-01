الاقتصاد

بعد الانخفاض.. سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3972 جنيها

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بعد الانخفاض.. سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو -2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 3972 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 01 مايو 2025 08:00 م

يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، بالتزامن مع الرسوم الجمركية الأمريكية ، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، بعد الانخفاض الكبير على مدار تعاملات اليوم.


أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5297 جنيهاً
عيار 21: 4630 جنيهاً
عيار 18: 3972 جنيهاً
عيار 14: 3090 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفورى للذهب عالمياً.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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