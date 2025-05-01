شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم صناعة الغزل والنسيج فى مضاعفة صادرات قطاع الأعمال العام؟ والان مع تفاصيل الخبر

يشكل التوسع في مصانع الغزل والنسيج ركيزة أساسية في خطة الدولة لزيادة الصادرات الصناعية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الغزل والنسيج من خلال تحديث ماكينات الإنتاج ورفع كفاءة البنية التحتية في عدد من الشركات التابعة، وعلى رأسها مصانع المحلة الكبرى وكفر الدوار وشركة دمياط للغزل بتكلفة تصل لنحو 1.5 مليار دولار.



يسهم هذا التحديث في تحسين جودة الأقمشة والغزول، بما يتماشى مع المواصفات العالمية، ويعزز قدرة مصر على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدلاً من الاعتماد على تصدير القطن الخام أو الخيوط فقط. وتعمل الوزارة كذلك على تطوير العلامات التجارية المحلية مثل نيترونا وميت غمر، واستعادة مكانة المنسوجات المصرية في الأسواق الدولية.

ومن أجل تحقيق أقصى استفادة من هذا التطوير، من الضروري أن تركز الوزارة على فتح أسواق تصديرية جديدة في أفريقيا وأوروبا وآسيا، وتوسيع قاعدة العملاء، وذلك من خلال خطط تسويقية فعالة ومعارض دولية واتفاقيات شراكة استراتيجية مع وكلاء توزيع خارجيين بدلا من تخزين الغزول وخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع بسبب ضعف التسويق.



كما أن تعزيز دور الشركات القابضة في هذا المجال، وربطها بشبكة إنتاج وتسويق متكاملة، سيسهم في رفع صادرات القطاع بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة. ويعد قطاع الغزل والنسيج من الصناعات كثيفة العمالة وذات العائد الاقتصادي الكبير، ما يجعله أحد مفاتيح النمو المستدام للاقتصاد المصري وتوطين الصناعة الوطنية.