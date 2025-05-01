شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في أسعار الذهب بمصر يتجاوز 120 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

شهد سوق الذهب في مصر اليوم تراجعاً ملحوظاً في الأسعار، حيث فقد سعر الجرام الواحد أكثر من 120 جنيهاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ويعزى هذا الانخفاض إلى الهبوط الكبير في سعر الأونصة عالمياً، مدفوعاً بأخبار إيجابية قد تلوح في الأفق بشأن تسوية النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وقد استقرت أسعار الذهب عند المستويات التالية:

عيار 24: 5297 جنيهاً

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3972 جنيهاً

عيار 14: 3090 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً

ويأتي هذا الهبوط في أعقاب انخفاض سعر الأونصة عالمياً بنسبة 2% تقريباً، ليبلغ حوالي 3237 دولاراً، وهو ما أثر بشكل مباشر على السوق المحلي نظراً للعلاقة القوية بينهما.

ويرى محللون أن الأسعار في مصر ستظل متأثرة بشكل كبير بالتحركات العالمية في الفترة المقبلة. وتراقب الأسواق عن كثب أي مستجدات على الصعيدين الاقتصادي والسياسي الدوليين، خاصة مع حساسية المستثمرين تجاه الأخبار المتعلقة بالعلاقات التجارية الكبرى.



تجدر الإشارة إلى أن أسعار الذهب الفورية قد ارتفعت بنسبة 27% في عام 2024، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010، حيث لجأ المستثمرون إلى المعدن الأصفر كأداة للتحوط ضد المخاطر العالمية، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وفي سياق متصل، واصلت البنوك المركزية، وهي محرك رئيسي للطلب على الذهب، شراء كميات كبيرة من المعدن تجاوزت 1000 طن للعام الثالث على التوالي في عام 2024. وكان البنك المركزي البولندي أكبر المشترين، حيث أضاف 90 طناً إلى احتياطياته.