شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مشروعات تنفيذ شبكات المرافق بمنطقتى جنيفة والرابية بمدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية اليوم بتفقد مشروعات تنفيذ شبكات مرافق بمنطقتي جنيفة والرابية بمدينة الشروق، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتفقد المهندس شريف الشربيني موقع المشروع واستمع لشرح عن كافة التفاصيل حيث يتم تنفيذ أعمال الفرمة للطرق والمرافق التي يتم تنفيذها حاليا بالمناطق المضافة (الرابية -جنيفة) متابعا سير العمل كما تم متابعة باقى أعمال المرافق بالمناطق المضافة المستقبلية والتي جار طرحها مثل روافع وخطوط الطرد الخاصة بمناطق جنيفة والرابية والسلام وكذلك الخزان بمنطقة الرابية وكذلك شبكات الكهرباء بجنيفة والرابية.