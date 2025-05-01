شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جهاز أكتوبر الجديدة: نفذنا مشروعات داخل المدينة تخطت الـ60 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، مواقع سكن كل المصريين بمرحلتيها الخامسة والسادسة، لتفقد أعمال الهيكل الخرساني والتشطيبات الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام، برفقة الادارات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة وجهات الإشراف.



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين

كما تابع أعمال تنفيذ شبكات المرافق والطرق والغاز والاتصالات، مشددا على رؤية وزارة الإسكان في توفير كافة الخدمات والمرافق تمهيداً لتسليم الوحدات للمواطنين.



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



و تفقد نائب رئيس الجهاز، مواقع مشروعات المدارس الجاري الانتهاء منها، وموقع نقطة الاسعاف، ومواقع الاسواق التجارية، وموقع النادي الاجتماعي المقام على مساحة ١٠٠ الف متر مسطح بمنطقة غرب المطار، موضحاً ان منطقة غرب المطار تشهد طفرة عمرانية كبيرة بمشروعات سكنية تتجاوز ال٦٠ مليار جنيها، بالإضافة إلى مباني خدمية تتجاوز تكلفتها المليار جنيها.



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



وجاءت هذه الزيارات والمتابعات الميدانية للتأكيد على حرص وزارة الإسكان على تحقيق رؤية الدولة في توفير سكن ملائم بجودة عالية لجميع المواطنين، وتعزيز مفاهيم الاستدامة بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين

خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



خلال جوله نائب رئيس جهاز مدينه اكتوبر الجديدة لمشروع سكن لكل المصريين



