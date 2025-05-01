شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه يستقر عند 50.74 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالخميس، 01 مايو 2025 06:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال، بالبنك المركزي 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار بعد غلق التعاملات الصباحية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
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